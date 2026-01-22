Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 22.01.2026 15:59:13

Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Der SMI gewinnt am Nachmittag an Fahrt.

Um 15:42 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 1,05 Prozent auf 13 294,87 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,528 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,805 Prozent auf 13 262,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13 156,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13 299,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 196,72 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 0,028 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der SMI einen Wert von 13 163,66 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 22.10.2025, einen Stand von 12 614,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 207,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,359 Prozent zu. Bei 13 528,67 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 063,67 Punkten.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 3,51 Prozent auf 80,32 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,33 Prozent auf 184,80 CHF), Partners Group (+ 2,25 Prozent auf 1 093,00 CHF), UBS (+ 2,11 Prozent auf 38,21 CHF) und Swisscom (+ 1,34 Prozent auf 605,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Alcon (-0,43 Prozent auf 64,74 CHF), Givaudan (+ 0,54 Prozent auf 3 182,00 CHF), Lonza (+ 0,54 Prozent auf 560,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,57 Prozent auf 60,10 CHF) und Swiss Life (+ 0,61 Prozent auf 853,40 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 451 792 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 296,775 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,95 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
19.01.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
06.01.26 Givaudan Equal-weight Morgan Stanley
12.12.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 64,22 -0,19% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 68,70 -0,32% Alcon AG
Givaudan AG 3 398,00 -0,23% Givaudan AG
Holcim AG 84,66 -1,60% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 197,20 -0,18% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 596,20 -0,20% Lonza AG (N)
Partners Group AG 1 164,50 -0,21% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 347,90 0,93% Roche AG (Genussschein)
Swiss Life AG (N) 911,80 -0,15% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 133,05 -0,08% Swiss Re AG
Swisscom AG 646,50 -0,23% Swisscom AG
UBS 40,64 -0,05% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 599,20 -0,07% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 244,88 0,67%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen