Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Um 15:42 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 1,05 Prozent auf 13 294,87 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,528 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,805 Prozent auf 13 262,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13 156,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13 299,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 196,72 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 0,028 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der SMI einen Wert von 13 163,66 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 22.10.2025, einen Stand von 12 614,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 207,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,359 Prozent zu. Bei 13 528,67 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 063,67 Punkten.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 3,51 Prozent auf 80,32 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,33 Prozent auf 184,80 CHF), Partners Group (+ 2,25 Prozent auf 1 093,00 CHF), UBS (+ 2,11 Prozent auf 38,21 CHF) und Swisscom (+ 1,34 Prozent auf 605,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Alcon (-0,43 Prozent auf 64,74 CHF), Givaudan (+ 0,54 Prozent auf 3 182,00 CHF), Lonza (+ 0,54 Prozent auf 560,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,57 Prozent auf 60,10 CHF) und Swiss Life (+ 0,61 Prozent auf 853,40 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 451 792 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 296,775 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,95 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

