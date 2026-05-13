Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Nachmittag stärker

Der SMI springt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,44 Prozent auf 13 177,58 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 1,551 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,435 Prozent stärker bei 13 176,60 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 119,53 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 238,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 13 112,02 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,766 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 145,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, betrug der SMI-Kurs 13 600,67 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 165,27 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 0,526 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Zurich Insurance (+ 4,36 Prozent auf 564,60 CHF), UBS (+ 2,52 Prozent auf 35,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,97 Prozent auf 82,76 CHF), Novartis (+ 0,91 Prozent auf 116,96 CHF) und Swisscom (+ 0,82 Prozent auf 679,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Givaudan (-2,97 Prozent auf 2 680,00 CHF), Alcon (-1,40 Prozent auf 49,46 CHF), Swiss Life (-1,27 Prozent auf 839,80 CHF), Geberit (-1,17 Prozent auf 504,80 CHF) und Amrize (-0,89 Prozent auf 40,20 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 760 986 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 277,484 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,56 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at