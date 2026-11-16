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SMI-Kursverlauf 16.11.2026 12:26:54

Freundlicher Handel in Zürich: SMI-Anleger greifen mittags zu

Freundlicher Handel in Zürich: SMI-Anleger greifen mittags zu

Der SMI verzeichnet am Montag Kursgewinne.

Am Montag tendiert der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,60 Prozent fester bei 15 196,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,733 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,402 Prozent auf 15 166,87 Punkte an der Kurstafel, nach 15 106,12 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 15 147,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 221,57 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der SMI bei 14 391,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, betrug der SMI-Kurs 14 390,67 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 12 634,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14,71 Prozent aufwärts. Bei 15 221,57 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Richemont (+ 2,77 Prozent auf 174,15 CHF), Alcon (+ 1,56 Prozent auf 62,32 CHF), Lonza (+ 1,05) Prozent auf 673,00 CHF), Novartis (+ 1,03 Prozent auf 135,44 CHF) und Sandoz (+ 1,02 Prozent auf 85,46 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Amrize (-2,41 Prozent auf 33,65 CHF), Geberit (-1,68 Prozent auf 585,80 CHF), Sika (-0,70 Prozent auf 190,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,26 Prozent auf 69,78 CHF) und Givaudan (-0,15 Prozent auf 4 084,00 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 628 884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 348,395 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,99 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,03 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 67,56 0,75% Alcon AG
Amrize 36,51 -1,27% Amrize
Geberit AG (N) 636,60 -1,39% Geberit AG (N)
Givaudan AG 4 429,00 0,02% Givaudan AG
Lonza AG (N) 730,20 1,30% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 95,35 0,80% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 147,06 1,09% Novartis AG
Partners Group AG 713,80 0,62% Partners Group AG
Richemont 189,45 3,30% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 442,00 1,02% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 92,66 0,81% Sandoz
Sika AG 206,30 -0,72% Sika AG
Swiss Re AG 166,30 0,39% Swiss Re AG

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SMI 15 225,08 0,79%

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