Freundlicher Handel in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus

Am Freitag bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsende 0,29 Prozent höher bei 14 391,31 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,625 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,060 Prozent auf 14 358,18 Punkte an der Kurstafel, nach 14 349,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 307,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 399,49 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 3,93 Prozent zu. Der SMI lag vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 13 868,66 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 14 267,19 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 12 702,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,64 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Sandoz (+ 2,55 Prozent auf 77,18 CHF), Galderma (+ 2,27 Prozent auf 176,05 CHF), Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 82,43 CHF), Amrize (+ 1,49 Prozent auf 31,30 CHF) und Partners Group (+ 1,20 Prozent auf 607,40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Novartis (-0,95 Prozent auf 124,70 CHF), Alcon (-0,69 Prozent auf 54,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 75,68 CHF), Givaudan (-0,51 Prozent auf 3 915,00 CHF) und Roche (-0,13 Prozent auf 379,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 039 513 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 317,750 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,51 Prozent.

Redaktion finanzen.at