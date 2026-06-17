Freundlicher Handel in Zürich: SMI bewegt letztendlich im Plus

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Mittwoch stieg der SMI via SIX letztendlich um 0,39 Prozent auf 13 815,24 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,613 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,142 Prozent leichter bei 13 741,95 Punkten, nach 13 761,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 13 836,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 732,04 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,187 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 13 220,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 962,41 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 17.06.2025, den Stand von 12 007,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Holcim (+ 2,24 Prozent auf 77,52 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62 Prozent auf 85,38 CHF), Amrize (+ 1,59 Prozent auf 44,84 CHF), Roche (+ 1,17 Prozent auf 327,80 CHF) und Novartis (+ 1,09 Prozent auf 121,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Swisscom (-1,72 Prozent auf 628,00 CHF), Logitech (-1,70 Prozent auf 85,82 CHF), Swiss Re (-0,65 Prozent auf 121,75 CHF), Nestlé (-0,62 Prozent auf 79,09 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 185,05 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6 058 353 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 282,257 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at