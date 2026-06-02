Freundlicher Handel in Zürich: SMI-Börsianer greifen mittags zu

Am Dienstagmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,39 Prozent fester bei 13 357,80 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,605 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,411 Prozent auf 13 360,03 Punkte an der Kurstafel, nach 13 305,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 394,73 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 329,09 Zählern.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, notierte der SMI bei 13 136,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 834,10 Punkten gehandelt. Der SMI lag vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 12 198,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,834 Prozent aufwärts. Bei 14 063,53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 4,81 Prozent auf 102,25 CHF), Sika (+ 2,15 Prozent auf 152,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 85,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,83 Prozent auf 186,50 CHF) und Lonza (+ 1,73 Prozent auf 504,80 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swiss Re (-1,25 Prozent auf 114,65 CHF), Roche (-1,07 Prozent auf 314,00 CHF), Novartis (-0,40 Prozent auf 113,44 CHF), Alcon (-0,27 Prozent auf 51,58 CHF) und Swisscom (+ 0,23 Prozent auf 665,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 059 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,649 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,09 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at