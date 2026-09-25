Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|SMI-Performance im Fokus
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25.09.2026 09:28:38
Freundlicher Handel in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu
Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,57 Prozent fester bei 13 985,36 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,578 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,535 Prozent auf 13 980,23 Punkte an der Kurstafel, nach 13 905,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 960,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 994,32 Zählern.
SMI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,820 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 525,29 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Stand von 14 231,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der SMI einen Stand von 11 875,80 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,57 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Die Top-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,19 Prozent auf 82,26 CHF), UBS (+ 2,03 Prozent auf 40,22 CHF), Galderma (+ 1,66 Prozent auf 164,95 CHF), Richemont (+ 1,08 Prozent auf 172,45 CHF) und Givaudan (+ 1,03 Prozent auf 3 441,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Nestlé (-0,35 Prozent auf 77,67 CHF), Sandoz (-0,34 Prozent auf 70,54 CHF), Novartis (+ 0,03 Prozent auf 119,00 CHF), Roche (+ 0,17 Prozent auf 364,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,25 Prozent auf 142,45 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 360 640 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 306,046 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,26 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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