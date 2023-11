Freundlicher Handel in Zürich: SMI im Plus

Am Freitag tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,05 Prozent höher bei 10 597,35 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,172 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,090 Prozent auf 10 601,53 Punkte an der Kurstafel, nach 10 591,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 580,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 642,52 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 2,11 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 763,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, wies der SMI einen Stand von 11 087,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, stand der SMI noch bei 10 710,59 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,47 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 11 616,37 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 251,33 Zähler.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 4,34 Prozent auf 333,90 CHF), Geberit (+ 3,05 Prozent auf 476,40 CHF), Sika (+ 2,64) Prozent auf 229,70 CHF), Richemont (+ 2,37 Prozent auf 112,20 CHF) und Partners Group (+ 1,37 Prozent auf 1 007,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Kühne + Nagel International (-2,20 Prozent auf 244,10 CHF), Novartis (-1,69 Prozent auf 83,23 CHF), Swiss Re (-1,59 Prozent auf 98,80 CHF), Nestlé (-0,48 Prozent auf 100,04 CHF) und Zurich Insurance (-0,32 Prozent auf 437,10 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 431 559 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,059 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,45 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

