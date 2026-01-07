Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

Index-Performance 07.01.2026 12:27:02

Freundlicher Handel in Zürich: SMI klettert am Mittag

Freundlicher Handel in Zürich: SMI klettert am Mittag

Aktueller Marktbericht zum SMI.

Am Mittwoch steigt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,43 Prozent auf 13 379,66 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,532 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,229 Prozent stärker bei 13 352,71 Punkten, nach 13 322,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 13 394,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 330,01 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bewegte sich der SMI bei 12 936,30 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 12 521,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11 830,77 Punkten.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Geberit (+ 3,87 Prozent auf 643,40 CHF), Lonza (+ 1,86 Prozent auf 547,60 CHF), Swisscom (+ 1,63 Prozent auf 593,50 CHF), Holcim (+ 1,58 Prozent auf 79,68 CHF) und Partners Group (+ 1,26 Prozent auf 1 047,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Richemont (-2,40 Prozent auf 168,70 CHF), Zurich Insurance (-1,35 Prozent auf 597,40 CHF), Swiss Life (-0,39 Prozent auf 929,60 CHF), Nestlé (-0,35 Prozent auf 75,89 CHF) und Givaudan (-0,13 Prozent auf 3 133,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 118 502 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 278,561 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

13:30 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
08.12.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
