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SIX-Handel im Blick 16.03.2026 09:29:14

Freundlicher Handel in Zürich: SMI klettert zum Start

Freundlicher Handel in Zürich: SMI klettert zum Start

Der SMI bleibt auch am Montagmorgen auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,10 Prozent stärker bei 12 851,71 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,551 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,098 Prozent auf 12 826,71 Punkte an der Kurstafel, nach 12 839,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 823,33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 857,35 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 656,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 056,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, mit 12 916,81 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,99 Prozent nach unten. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 685,18 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Holcim (+ 1,71 Prozent auf 62,88 CHF), Amrize (+ 0,92 Prozent auf 43,92 CHF), Logitech (+ 0,46) Prozent auf 73,74 CHF), Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 540,40 CHF) und Swisscom (+ 0,35 Prozent auf 720,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swiss Life (-0,78 Prozent auf 813,40 CHF), Alcon (-0,53 Prozent auf 60,52 CHF), Kühne + Nagel International (-0,38 Prozent auf 170,70 CHF), UBS (-0,34 Prozent auf 29,19 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,24 Prozent auf 66,28 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 262 293 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,095 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 6,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 72,54 -0,90% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 66,62 -1,36% Alcon AG
Amrize 48,23 -0,54% Amrize
Holcim AG 69,02 1,53% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 187,75 -0,61% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 80,96 -0,22% Logitech S.A.
Roche AG (Genussschein) 318,30 -0,75% Roche AG (Genussschein)
Swiss Life AG (N) 897,40 -0,51% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 141,80 0,14% Swiss Re AG
Swisscom AG 798,00 0,95% Swisscom AG
UBS 31,78 -1,61% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 597,80 0,57% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SMI 12 776,37 -0,49%

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