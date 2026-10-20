Freundlicher Handel in Zürich: SMI letztendlich stärker

Am Dienstag notierte der SMI via SIX schlussendlich 0,76 Prozent höher bei 14 478,37 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,653 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,009 Prozent tiefer bei 14 367,43 Punkten in den Handel, nach 14 368,78 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14 494,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 332,14 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 13 786,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der SMI mit 14 254,36 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 12 635,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,29 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 2,58 Prozent auf 389,90 CHF), Alcon (+ 2,20 Prozent auf 55,76 CHF), Lonza (+ 1,92 Prozent auf 625,00 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 126,50 CHF) und Amrize (+ 1,52 Prozent auf 31,98 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,01 Prozent auf 70,96 CHF), Givaudan (-0,18 Prozent auf 3 960,00 CHF), Partners Group (-0,10 Prozent auf 611,40 CHF), UBS (+ 0,05 Prozent auf 39,10 CHF) und Geberit (+ 0,25 Prozent auf 557,40 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 367 963 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 325,386 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,78 erwartet. Mit 7,44 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at