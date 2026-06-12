Freundlicher Handel in Zürich: SMI liegt letztendlich im Plus

Letztendlich stieg der SMI im SIX-Handel um 1,32 Prozent auf 13 708,02 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,584 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,681 Prozent fester bei 13 621,85 Punkten in den Handel, nach 13 529,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 752,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 621,85 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 3,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, wies der SMI einen Stand von 13 119,53 Punkten auf. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 12 842,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, notierte der SMI bei 12 323,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 5,90 Prozent auf 155,15 CHF), UBS (+ 3,65 Prozent auf 38,90 CHF), Geberit (+ 3,20 Prozent auf 509,20 CHF), Holcim (+ 3,15 Prozent auf 74,56 CHF) und Richemont (+ 3,02 Prozent auf 178,90 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Lonza (-0,35 Prozent auf 490,30 CHF), Swiss Re (+ 0,12 Prozent auf 120,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,42 Prozent auf 81,62 CHF), Swiss Life (+ 0,42 Prozent auf 857,00 CHF) und Novartis (+ 0,44 Prozent auf 122,08 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 6 387 850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 279,653 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at