Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen

Kaum bewegt zeigt sich der SMI am zweiten Tag der Woche.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,19 Prozent stärker bei 13 266,13 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,532 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,257 Prozent auf 13 206,52 Punkte an der Kurstafel, nach 13 240,59 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 274,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 206,52 Einheiten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 12 833,96 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 109,42 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 30.12.2024, einen Stand von 11 600,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 14,13 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13 288,66 Punkte. 10 699,66 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 0,87 Prozent auf 36,95 CHF), Richemont (+ 0,82 Prozent auf 172,00 CHF), Partners Group (+ 0,80 Prozent auf 986,60 CHF), Geberit (+ 0,42 Prozent auf 619,00 CHF) und Lonza (+ 0,41 Prozent auf 538,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-0,49 Prozent auf 81,20 CHF), Nestlé (-0,41 Prozent auf 78,42 CHF), Sonova (-0,39 Prozent auf 206,60 CHF), Alcon (-0,28 Prozent auf 63,32 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,26 Prozent auf 170,90 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 250 184 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 282,586 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,89 Prozent die höchste Dividendenrendite.

