Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Nachmittag.

Um 15:40 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 13 413,84 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,564 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,196 Prozent fester bei 13 367,44 Punkten, nach 13 341,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 303,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 426,71 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0,389 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der SMI einen Wert von 13 052,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 298,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 317,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,26 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 2,19 Prozent auf 53,22 CHF), Givaudan (+ 1,94 Prozent auf 2 894,00 CHF), Swiss Re (+ 1,94 Prozent auf 118,45 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,45 Prozent auf 191,95 CHF) und Novartis (+ 1,42 Prozent auf 117,48 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-2,26 Prozent auf 91,56 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,49 Prozent auf 83,40 CHF), Holcim (-0,53 Prozent auf 74,94 CHF), Amrize (-0,35 Prozent auf 42,46 CHF) und Lonza (-0,14 Prozent auf 490,70 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 462 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,619 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,79 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at