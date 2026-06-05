Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SMI im Fokus
|
05.06.2026 15:59:05
Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen
Um 15:40 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 13 413,84 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,564 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,196 Prozent fester bei 13 367,44 Punkten, nach 13 341,27 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 303,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 426,71 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0,389 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der SMI einen Wert von 13 052,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 298,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 317,62 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,26 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
SMI-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 2,19 Prozent auf 53,22 CHF), Givaudan (+ 1,94 Prozent auf 2 894,00 CHF), Swiss Re (+ 1,94 Prozent auf 118,45 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,45 Prozent auf 191,95 CHF) und Novartis (+ 1,42 Prozent auf 117,48 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-2,26 Prozent auf 91,56 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,49 Prozent auf 83,40 CHF), Holcim (-0,53 Prozent auf 74,94 CHF), Amrize (-0,35 Prozent auf 42,46 CHF) und Lonza (-0,14 Prozent auf 490,70 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 462 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,619 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,79 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
17:58
|Gewinne in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:58
|Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Zürich: SMI klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger warten auf Impulse: SMI pendelt zum Start des Freitagshandels um die Nulllinie (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
04.06.26
|Zuversicht in Zürich: SMI steigt (finanzen.at)