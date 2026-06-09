Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags mit Zuschlägen

Der SMI gewinnt am zweiten Tag der Woche an Wert.

Um 15:41 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,85 Prozent auf 13 433,77 Punkte zu. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,577 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,305 Prozent auf 13 280,39 Punkte an der Kurstafel, nach 13 320,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 275,93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 436,27 Zählern.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bewegte sich der SMI bei 13 100,63 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.03.2026, den Stand von 13 000,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 12 366,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,41 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Givaudan (+ 6,45 Prozent auf 3 117,00 CHF), Richemont (+ 2,82 Prozent auf 169,60 CHF), UBS (+ 2,19 Prozent auf 38,67 CHF), Sika (+ 2,06 Prozent auf 151,05 CHF) und Amrize (+ 1,83 Prozent auf 41,66 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Roche (-0,87 Prozent auf 319,90 CHF), Partners Group (-0,11 Prozent auf 712,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,10 Prozent auf 192,60 CHF), Swisscom (-0,08 Prozent auf 646,00 CHF) und Logitech (+ 0,22 Prozent auf 91,46 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 998 162 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 283,030 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at