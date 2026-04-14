Freundlicher Handel in Zürich: SMI stärker

Der SMI springt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,59 Prozent auf 13 223,89 Punkte an. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,551 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,131 Prozent fester bei 13 163,08 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 145,91 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 143,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 256,66 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der SMI einen Wert von 12 839,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bewegte sich der SMI bei 13 464,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der SMI einen Wert von 11 499,46 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 0,177 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Sika (+ 9,25 Prozent auf 149,95 CHF), Givaudan (+ 4,58 Prozent auf 2 922,00 CHF), Lonza (+ 2,44 Prozent auf 529,60 CHF), Richemont (+ 2,26 Prozent auf 156,35 CHF) und Logitech (+ 2,19 Prozent auf 74,74 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-3,75 Prozent auf 128,20 CHF), Novartis (-0,40 Prozent auf 120,14 CHF), Roche (-0,16 Prozent auf 316,70 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 661,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,18 Prozent auf 550,80 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 991 141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 272,517 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,99 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at