Freundlicher Handel in Zürich: SMI steigt zum Start des Donnerstagshandels

Am vierten Tag der Woche geht es für den SMI erneut nach oben.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,47 Prozent stärker bei 14 180,59 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,668 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,118 Prozent auf 14 130,71 Punkte an der Kurstafel, nach 14 114,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14 120,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 184,92 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,039 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der SMI 13 305,72 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der SMI einen Wert von 12 981,97 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 11 992,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7,04 Prozent. Bei 14 287,62 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 1,59 Prozent auf 84,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,45 Prozent auf 203,20 CHF), Roche (+ 0,91 Prozent auf 331,80 CHF), Novartis (+ 0,59 Prozent auf 125,74 CHF) und Swisscom (+ 0,58 Prozent auf 612,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,83 Prozent auf 84,60 CHF), Holcim (-0,47 Prozent auf 72,42 CHF), Partners Group (-0,30 Prozent auf 675,40 CHF), Sika (-0,15 Prozent auf 168,50 CHF) und Amrize (-0,09 Prozent auf 42,68 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 265 142 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,618 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at