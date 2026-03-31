Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels im Plus

So bewegte sich der SMI am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Zum Handelsende erhöhte sich der SMI im SIX-Handel um 0,85 Prozent auf 12 776,79 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,486 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,568 Prozent stärker bei 12 740,61 Punkten, nach 12 668,67 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 12 850,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 706,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 014,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, einen Stand von 13 267,48 Punkten auf. Der SMI wies am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Stand von 12 598,12 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 3,55 Prozent zurück. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 3,96 Prozent auf 30,73 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,18 Prozent auf 180,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,70 Prozent auf 63,24 CHF), Swiss Life (+ 1,65 Prozent auf 864,80 CHF) und Lonza (+ 1,28 Prozent auf 504,80 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swisscom (-0,82 Prozent auf 667,00 CHF), Givaudan (-0,67 Prozent auf 2 684,00 CHF), Geberit (-0,45 Prozent auf 532,60 CHF), Holcim (-0,28 Prozent auf 64,92 CHF) und Alcon (-0,24 Prozent auf 59,26 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 8 949 569 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 271,135 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at