Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Am Mittwoch gewann der SMI via SIX letztendlich 1,90 Prozent auf 15 022,85 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,715 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,101 Prozent auf 14 757,92 Punkte an der Kurstafel, nach 14 743,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 710,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 044,44 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 13 660,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 463,23 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, betrug der SMI-Kurs 12 306,89 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,40 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 15 044,44 Punkte. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 8,72 Prozent auf 83,02 CHF), Alcon (+ 5,75 Prozent auf 63,28 CHF), UBS (+ 4,59 Prozent auf 41,28 CHF), Partners Group (+ 4,20 Prozent auf 685,00 CHF) und Richemont (+ 3,64 Prozent auf 172,10 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,81 Prozent auf 70,46 CHF), Sandoz (-0,77 Prozent auf 82,14 CHF), Roche (+ 1,25 Prozent auf 395,90 CHF), Lonza (+ 1,44 Prozent auf 661,60 CHF) und Geberit (+ 1,67 Prozent auf 585,60 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 282 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 344,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 11,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at