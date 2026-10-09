Swiss Life Aktie

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WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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SMI-Performance im Fokus 09.10.2026 17:58:50

Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende im Aufwind

Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende im Aufwind

So bewegte sich der SMI zum Handelsschluss.

Der SMI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 1,10 Prozent fester bei 13 787,40 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,581 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 1,09 Prozent höher bei 13 785,96 Punkten, nach 13 637,00 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 13 811,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 723,97 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,712 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 804,70 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14 215,30 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 12 609,15 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,08 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 669,51 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell UBS (+ 2,76 Prozent auf 39,90 CHF), Alcon (+ 1,80 Prozent auf 53,14 CHF), Sika (+ 1,73 Prozent auf 173,80 CHF), Lonza (+ 1,56 Prozent auf 572,20 CHF) und Roche (+ 1,45 Prozent auf 357,80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Logitech (-2,54 Prozent auf 81,98 CHF), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 76,04 CHF), Swiss Life (+ 0,25 Prozent auf 883,60 CHF), Amrize (+ 0,33 Prozent auf 30,07 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,56 Prozent auf 576,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3 474 879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 306,991 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentaldaten

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,68 1,47% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 57,18 1,56% Alcon AG
Amrize 32,32 -0,71% Amrize
Logitech S.A. 87,68 -3,20% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 615,00 1,62% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 81,66 -0,24% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 639,60 1,81% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 384,55 1,20% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 187,00 1,99% Sika AG
Swiss Life AG (N) 950,60 0,42% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 154,90 1,44% Swiss Re AG
UBS 42,96 2,43% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 619,40 0,39% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 787,40 1,10%

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