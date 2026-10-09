Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|SMI-Performance im Fokus
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09.10.2026 17:58:50
Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende im Aufwind
Der SMI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 1,10 Prozent fester bei 13 787,40 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,581 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 1,09 Prozent höher bei 13 785,96 Punkten, nach 13 637,00 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 13 811,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 723,97 Punkten lag.
SMI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,712 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 804,70 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14 215,30 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 12 609,15 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,08 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 669,51 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die Top-Aktien im SMI sind aktuell UBS (+ 2,76 Prozent auf 39,90 CHF), Alcon (+ 1,80 Prozent auf 53,14 CHF), Sika (+ 1,73 Prozent auf 173,80 CHF), Lonza (+ 1,56 Prozent auf 572,20 CHF) und Roche (+ 1,45 Prozent auf 357,80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Logitech (-2,54 Prozent auf 81,98 CHF), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 76,04 CHF), Swiss Life (+ 0,25 Prozent auf 883,60 CHF), Amrize (+ 0,33 Prozent auf 30,07 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,56 Prozent auf 576,00 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3 474 879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 306,991 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SMI-Fundamentaldaten
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,68
|1,47%
|Alcon AG
|57,18
|1,56%
|Amrize
|32,32
|-0,71%
|Logitech S.A.
|87,68
|-3,20%
|Lonza AG (N)
|615,00
|1,62%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,66
|-0,24%
|Partners Group AG
|639,60
|1,81%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|384,55
|1,20%
|Sika AG
|187,00
|1,99%
|Swiss Life AG (N)
|950,60
|0,42%
|Swiss Re AG
|154,90
|1,44%
|UBS
|42,96
|2,43%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|619,40
|0,39%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 787,40
|1,10%
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