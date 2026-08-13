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Index-Performance im Fokus 13.08.2026 17:59:18

Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende in Grün

Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende in Grün

Der SMI gönnte sich zum Handelsende eine Verschnaufpause.

Letztendlich beendete der SMI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 14 475,13 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,686 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,075 Prozent auf 14 460,27 Punkte an der Kurstafel, nach 14 449,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 526,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 459,25 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,681 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, lag der SMI bei 14 266,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der SMI mit 13 212,96 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der SMI auf 11 978,85 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 3,09 Prozent auf 209,90 CHF), Logitech (+ 2,63 Prozent auf 84,30 CHF), Nestlé (+ 2,54 Prozent auf 81,07 CHF), Lonza (+ 1,17 Prozent auf 572,80 CHF) und Richemont (+ 0,98 Prozent auf 195,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Amrize (-1,31 Prozent auf 37,65 CHF), Sika (-1,01 Prozent auf 191,15 CHF), Partners Group (-0,93 Prozent auf 724,00 CHF), Roche (-0,88 Prozent auf 362,30 CHF) und Geberit (-0,66 Prozent auf 542,80 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 871 205 Aktien gehandelt. Mit 313,070 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,37 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Amrize 40,39 -0,52% Amrize
Geberit AG (N) 577,40 -0,38% Geberit AG (N)
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Logitech S.A. 89,10 -1,59% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 597,60 -2,32% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 85,82 -0,74% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 774,80 0,16% Partners Group AG
Richemont 204,10 -2,30% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 377,00 -2,54% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 203,00 -0,15% Sika AG
Swiss Re AG 147,75 0,17% Swiss Re AG
UBS 46,29 -0,37% UBS

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