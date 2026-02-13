Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen

Mit dem SMI ging es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Am Freitag kletterte der SMI via SIX zum Handelsende um 0,71 Prozent auf 13 625,55 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,601 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,237 Prozent auf 13 561,97 Punkte an der Kurstafel, nach 13 529,92 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 532,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 634,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,821 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 13.01.2026, einen Stand von 13 364,73 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, wurde der SMI mit 12 740,91 Punkten gehandelt. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 12 949,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,86 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 13 634,11 Punkte. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Lonza (+ 4,62 Prozent auf 521,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,04 Prozent auf 169,30 CHF), Logitech (+ 2,67 Prozent auf 68,46 CHF), Swisscom (+ 2,33 Prozent auf 702,50 CHF) und Geberit (+ 1,40 Prozent auf 638,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Sonova (-1,49 Prozent auf 197,90 CHF), Richemont (-0,87 Prozent auf 158,65 CHF), Holcim (-0,57 Prozent auf 69,92 CHF), UBS (-0,34 Prozent auf 32,10 CHF) und Sika (-0,19 Prozent auf 156,30 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 897 704 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 310,689 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

