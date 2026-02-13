ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Kursentwicklung
|
13.02.2026 17:58:40
Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen
Am Freitag kletterte der SMI via SIX zum Handelsende um 0,71 Prozent auf 13 625,55 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,601 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,237 Prozent auf 13 561,97 Punkte an der Kurstafel, nach 13 529,92 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 532,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 634,11 Punkten lag.
So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,821 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 13.01.2026, einen Stand von 13 364,73 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, wurde der SMI mit 12 740,91 Punkten gehandelt. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 12 949,06 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,86 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 13 634,11 Punkte. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SMI-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Lonza (+ 4,62 Prozent auf 521,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,04 Prozent auf 169,30 CHF), Logitech (+ 2,67 Prozent auf 68,46 CHF), Swisscom (+ 2,33 Prozent auf 702,50 CHF) und Geberit (+ 1,40 Prozent auf 638,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Sonova (-1,49 Prozent auf 197,90 CHF), Richemont (-0,87 Prozent auf 158,65 CHF), Holcim (-0,57 Prozent auf 69,92 CHF), UBS (-0,34 Prozent auf 32,10 CHF) und Sika (-0,19 Prozent auf 156,30 CHF).
Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 897 704 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 310,689 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Freitagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.02.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Optimismus in Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Aufschläge in Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)