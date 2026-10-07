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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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SMI-Kursentwicklung 07.10.2026 17:58:26

Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen

Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen

Am dritten Tag der Woche agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Am Mittwoch ging der SMI nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 13 808,42 Punkten aus dem Handel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,562 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,196 Prozent auf 13 761,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13 788,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 733,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 844,10 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,866 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der SMI noch bei 14 279,38 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 14 360,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12 521,79 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,24 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 2,92 Prozent auf 360,00 CHF), Novartis (+ 2,42 Prozent auf 120,02 CHF), Sandoz (+ 1,40 Prozent auf 70,74 CHF), Galderma (+ 0,77 Prozent auf 162,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,49 Prozent auf 143,75 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Holcim (-3,28 Prozent auf 63,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,27 Prozent auf 79,88 CHF), UBS (-3,06 Prozent auf 39,33 CHF), Partners Group (-2,95 Prozent auf 591,40 CHF) und Amrize (-2,66 Prozent auf 30,35 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 321 495 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 297,079 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Holcim AG 68,58 -1,80% Holcim AG
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 385,63 3,66% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 75,40 2,22% Sandoz
Swiss Re AG 154,10 1,25% Swiss Re AG
UBS 42,32 -1,65% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 808,42 0,14%

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