Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind

Anleger in Zürich schicken den SMI am Donnerstagmorgen erneut ins Plus.

Der SMI klettert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,26 Prozent auf 13 252,21 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,572 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,109 Prozent höher bei 13 232,67 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 218,32 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 256,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 229,21 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 003,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wurde der SMI auf 13 510,74 Punkte taxiert. Der SMI stand vor einem Jahr, am 04.06.2025, bei 12 298,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,037 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 1,57 Prozent auf 697,60 CHF), Geberit (+ 0,99 Prozent auf 511,20 CHF), Holcim (+ 0,76 Prozent auf 76,64 CHF), Novartis (+ 0,49 Prozent auf 114,08 CHF) und Richemont (+ 0,45 Prozent auf 165,70 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Logitech (-1,92 Prozent auf 94,08 CHF), Lonza (-1,00 Prozent auf 484,00 CHF), Swisscom (-0,91 Prozent auf 650,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 187,10 CHF) und Amrize (-0,28 Prozent auf 42,72 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 161 535 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 268,267 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at