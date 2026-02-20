Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Start in der Gewinnzone

Der SMI bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 13 820,45 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,629 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,342 Prozent stärker bei 13 846,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 799,59 Punkten am Vortag.

Bei 13 818,81 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 851,89 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 1,56 Prozent zu. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 20.01.2026, den Wert von 13 169,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, notierte der SMI bei 12 543,06 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 20.02.2025, den Stand von 12 808,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 896,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 941,92 Punkten.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 2,68 Prozent auf 156,85 CHF), Richemont (+ 2,21 Prozent auf 162,20 CHF), Partners Group (+ 1,98 Prozent auf 928,80 CHF), Geberit (+ 1,03 Prozent auf 645,60 CHF) und Sonova (+ 1,02 Prozent auf 198,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Nestlé (-1,76 Prozent auf 80,00 CHF), Swisscom (-0,78 Prozent auf 701,00 CHF), Roche (-0,30 Prozent auf 367,10 CHF), Kühne + Nagel International (-0,26 Prozent auf 175,85 CHF) und Novartis (+ 0,03 Prozent auf 126,52 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 839 458 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 322,067 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 5,44 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

