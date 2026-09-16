Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|SPI-Entwicklung
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16.09.2026 15:58:58
Freundlicher Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochnachmittag
Um 15:39 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,50 Prozent nach oben auf 19 553,44 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,410 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,154 Prozent höher bei 19 485,11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19 455,24 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 19 575,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 485,11 Punkten verzeichnete.
SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,130 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 310,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der SPI einen Wert von 19 408,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 709,44 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,19 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Cicor Technologies (+ 5,23 Prozent auf 128,80 CHF), Comet (+ 3,94 Prozent auf 322,20 CHF), ams-OSRAM (+ 3,76 Prozent auf 16,54 CHF), VAT (+ 3,69 Prozent auf 590,20 CHF) und SFS (+ 3,05 Prozent auf 135,20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ASMALLWORLD (-9,68 Prozent auf 0,56 CHF), Addex Therapeutics (-9,09 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (-5,26 Prozent auf 18,00 CHF), Molecular Partners (-5,04 Prozent auf 3,20 CHF) und Jungfraubahn (-4,95 Prozent auf 240,00 CHF).
Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2 335 080 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 310,165 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SPI-Titel
Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,02
|1,85%
|ams-OSRAM AG
|17,50
|0,57%
|ASMALLWORLD AG
|0,56
|0,91%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 182,00
|1,46%
|Cicor Technologies Ltd.
|138,00
|2,22%
|Comet Holding AG
|352,60
|3,64%
|Curatis AG
|18,00
|0,56%
|EvoNext Holdings AG
|2,10
|0,00%
|Jungfraubahn AG (N)
|238,50
|-5,17%
|Molecular Partners AG
|3,38
|1,81%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|387,00
|-0,57%
|SFS AG
|140,20
|0,86%
|UBS
|44,33
|1,16%
|VAT
|631,00
|2,57%
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