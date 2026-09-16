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WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

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SPI-Entwicklung 16.09.2026 15:58:58

Freundlicher Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochnachmittag

Freundlicher Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochnachmittag

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 15:39 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,50 Prozent nach oben auf 19 553,44 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,410 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,154 Prozent höher bei 19 485,11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19 455,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 19 575,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 485,11 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,130 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 310,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der SPI einen Wert von 19 408,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 709,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,19 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Cicor Technologies (+ 5,23 Prozent auf 128,80 CHF), Comet (+ 3,94 Prozent auf 322,20 CHF), ams-OSRAM (+ 3,76 Prozent auf 16,54 CHF), VAT (+ 3,69 Prozent auf 590,20 CHF) und SFS (+ 3,05 Prozent auf 135,20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ASMALLWORLD (-9,68 Prozent auf 0,56 CHF), Addex Therapeutics (-9,09 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (-5,26 Prozent auf 18,00 CHF), Molecular Partners (-5,04 Prozent auf 3,20 CHF) und Jungfraubahn (-4,95 Prozent auf 240,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2 335 080 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 310,165 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 1,85% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 17,50 0,57% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,56 0,91% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 182,00 1,46% Barry Callebaut AG (N)
Cicor Technologies Ltd. 138,00 2,22% Cicor Technologies Ltd.
Comet Holding AG 352,60 3,64% Comet Holding AG
Curatis AG 18,00 0,56% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,10 0,00% EvoNext Holdings AG
Jungfraubahn AG (N) 238,50 -5,17% Jungfraubahn AG (N)
Molecular Partners AG 3,38 1,81% Molecular Partners AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 387,00 -0,57% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SFS AG 140,20 0,86% SFS AG
UBS 44,33 1,16% UBS
VAT 631,00 2,57% VAT

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