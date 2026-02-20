Freundlicher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Freitagnachmittag

Der SMI wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,03 Prozent stärker bei 13 803,78 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,629 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,342 Prozent auf 13 846,78 Punkte an der Kurstafel, nach 13 799,59 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13 785,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 851,89 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,44 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wies der SMI 13 169,96 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12 543,06 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 12 808,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4,20 Prozent. Bei 13 896,39 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Sika (+ 2,88 Prozent auf 157,15 CHF), Geberit (+ 1,63 Prozent auf 649,40 CHF), Richemont (+ 1,48 Prozent auf 161,05 CHF), Swiss Life (+ 1,47 Prozent auf 867,60 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,29 Prozent auf 566,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Nestlé (-1,73 Prozent auf 80,02 CHF), Swisscom (-0,99 Prozent auf 699,50 CHF), Sonova (-0,56 Prozent auf 195,10 CHF), Roche (-0,46 Prozent auf 366,50 CHF) und Lonza (-0,33 Prozent auf 536,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 420 938 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 322,067 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

