Freundlicher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Mittwochmittag

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 2,63 Prozent stärker bei 13 127,34 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,522 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 3,91 Prozent auf 13 290,23 Punkte an der Kurstafel, nach 12 790,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 973,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 270,36 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,08 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 095,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der SMI einen Wert von 13 350,82 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 11 359,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,906 Prozent nach unten. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 7,72 Prozent auf 151,35 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 6,81 Prozent auf 69,34 CHF), Sika (+ 6,56 Prozent auf 137,30 CHF), Holcim (+ 6,35 Prozent auf 69,70 CHF) und Partners Group (+ 5,50 Prozent auf 894,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swisscom (-0,75 Prozent auf 665,50 CHF), Swiss Re (-0,26 Prozent auf 131,95 CHF), Nestlé (-0,18 Prozent auf 78,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,03 Prozent auf 183,15 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,60 Prozent auf 570,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 002 551 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,530 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at