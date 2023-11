Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SMI nachmittags

Der SMI befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,91 Prozent fester bei 10 739,41 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,190 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,422 Prozent fester bei 10 687,94 Punkten, nach 10 643,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 10 680,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 763,96 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 17.10.2023, wies der SMI 10 814,02 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 884,89 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 917,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 2,18 Prozent nach unten. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Punkten markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 2,31 Prozent auf 22,99 CHF), Richemont (+ 2,00 Prozent auf 112,15 CHF), Zurich Insurance (+ 1,65 Prozent auf 437,30 CHF), Swiss Life (+ 1,61 Prozent auf 579,20 CHF) und Partners Group (+ 1,53 Prozent auf 1 127,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Nestlé (+ 0,15 Prozent auf 98,78 CHF), Swisscom (+ 0,16 Prozent auf 510,00 CHF), Logitech (+ 0,19 Prozent auf 75,46 CHF), Holcim (+ 0,23 Prozent auf 61,80 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,24 Prozent auf 247,40 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 5 062 670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,624 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

2023 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at