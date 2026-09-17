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WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201

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Index im Fokus 17.09.2026 15:58:51

Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SPI aktuell

Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SPI aktuell

Der SPI gewinnt derzeit an Wert.

Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,72 Prozent stärker bei 19 698,03 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,400 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,288 Prozent auf 19 613,45 Punkte an der Kurstafel, nach 19 557,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 723,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 591,46 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 0,870 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 181,31 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, betrug der SPI-Kurs 19 511,76 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 695,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,98 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell LEM (+ 5,96 Prozent auf 551,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 5,71 Prozent auf 226,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,93 Prozent auf 0,16 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,90 Prozent auf 1,07 CHF) und Comet (+ 4,83 Prozent auf 338,60 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Rieter (-14,94 Prozent auf 2,51 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,60 Prozent auf 46,20 CHF), ASMALLWORLD (-7,32 Prozent auf 0,57 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,04 Prozent auf 4,98 CHF) und Xlife Sciences (-5,95 Prozent auf 12,65 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 504 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 309,365 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index zeigt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,56 0,90% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 172,00 -0,93% Barry Callebaut AG (N)
Comet Holding AG 360,00 1,93% Comet Holding AG
Curatis AG 19,15 1,32% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,07 -2,36% EvoNext Holdings AG
Helvetia Baloise Holding AG 232,20 -2,11% Helvetia Baloise Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 4,52 -9,60% Highlight Event and Entertainment AG
LEM S.A. 581,00 3,01% LEM S.A.
MindMaze Therapeutics 0,16 -1,80% MindMaze Therapeutics
Rieter AG (N) 2,49 -4,60% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 392,40 1,08% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,07 0,00% SHL Telemedicine
UBS 44,62 1,11% UBS
Xlife Sciences AG 12,60 0,80% Xlife Sciences AG
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 52,00 -1,89% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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SPI 19 715,33 0,10%

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