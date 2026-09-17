Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Index im Fokus
|
17.09.2026 15:58:51
Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SPI aktuell
Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,72 Prozent stärker bei 19 698,03 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,400 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,288 Prozent auf 19 613,45 Punkte an der Kurstafel, nach 19 557,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 723,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 591,46 Zählern.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 0,870 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 181,31 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, betrug der SPI-Kurs 19 511,76 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 695,87 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,98 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind aktuell LEM (+ 5,96 Prozent auf 551,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 5,71 Prozent auf 226,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,93 Prozent auf 0,16 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,90 Prozent auf 1,07 CHF) und Comet (+ 4,83 Prozent auf 338,60 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Rieter (-14,94 Prozent auf 2,51 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,60 Prozent auf 46,20 CHF), ASMALLWORLD (-7,32 Prozent auf 0,57 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,04 Prozent auf 4,98 CHF) und Xlife Sciences (-5,95 Prozent auf 12,65 CHF).
Die teuersten Konzerne im SPI
Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 504 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 309,365 Mrd. Euro.
SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index zeigt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: Das macht der SPI am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SPI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SPI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SPI aktuell (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse Zürich: SPI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
16.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
16.09.26
|SPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätte eine Investition in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
15.09.26
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|ASMALLWORLD AG
|0,56
|0,90%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 172,00
|-0,93%
|Comet Holding AG
|360,00
|1,93%
|Curatis AG
|19,15
|1,32%
|EvoNext Holdings AG
|2,07
|-2,36%
|Helvetia Baloise Holding AG
|232,20
|-2,11%
|Highlight Event and Entertainment AG
|4,52
|-9,60%
|LEM S.A.
|581,00
|3,01%
|MindMaze Therapeutics
|0,16
|-1,80%
|Rieter AG (N)
|2,49
|-4,60%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|392,40
|1,08%
|SHL Telemedicine
|1,07
|0,00%
|UBS
|44,62
|1,11%
|Xlife Sciences AG
|12,60
|0,80%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|52,00
|-1,89%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 715,33
|0,10%