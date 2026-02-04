Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SPI mittags

Der SPI steigt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,34 Prozent auf 18 489,06 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,438 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,267 Prozent tiefer bei 18 377,31 Punkten, nach 18 426,53 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 18 500,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 355,65 Punkten lag.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 1,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der SPI-Kurs bei 18 219,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 036,92 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 04.02.2025, den Wert von 16 555,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,35 Prozent nach oben. Bei 18 642,83 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Clariant (+ 8,52 Prozent auf 7,90 CHF), ams-OSRAM (+ 7,55 Prozent auf 8,48 CHF), Cicor Technologies (+ 5,76 Prozent auf 128,50 CHF), Huber + Suhner (+ 5,49 Prozent auf 165,20 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,29 Prozent auf 0,15 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen SoftwareONE (-5,51 Prozent auf 6,94 CHF), Holcim (-5,26 Prozent auf 77,78 CHF), Adval Tech (-4,24 Prozent auf 31,60 CHF), UBS (-4,10 Prozent auf 35,58 CHF) und Private Equity (-4,07 Prozent auf 59,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5 097 586 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 313,914 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index.

