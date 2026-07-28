Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Mittag mit Zuschlägen

Der SPI befindet sich am Dienstagmittag im Aufwind.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,54 Prozent stärker bei 20 291,57 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,486 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,117 Prozent auf 20 207,08 Punkte an der Kurstafel, nach 20 183,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20 301,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20 207,08 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 19 954,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, wurde der SPI mit 18 537,94 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 28.07.2025, den Wert von 16 649,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,23 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit LEM (+ 21,36 Prozent auf 463,00 CHF), Schweiter Technologies (+ 13,81 Prozent auf 342,00 CHF), Forbo International (+ 9,51 Prozent auf 864,00 CHF), SIG Group (+ 8,56 Prozent auf 15,35 CHF) und Sulzer (+ 7,49 Prozent auf 152,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ASMALLWORLD (-9,60 Prozent auf 0,57 CHF), Adval Tech (-7,08 Prozent auf 42,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,78 Prozent auf 0,17 CHF), Edisun Power Europe (-5,73 Prozent auf 65,80 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,15 Prozent auf 6,46 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der SIG Group-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 424 862 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 307,551 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at