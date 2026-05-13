Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag mit Gewinnen

Am Mittwoch springt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,34 Prozent auf 18 644,88 Punkte an. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,353 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,385 Prozent auf 18 653,96 Punkte an der Kurstafel, nach 18 582,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 724,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 560,60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,473 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 452,54 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, stand der SPI bei 18 763,25 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 16 676,24 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,21 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell EvoNext (+ 18,50 Prozent auf 1,19 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,56 Prozent auf 0,97 CHF), BELIMO (+ 7,21 Prozent auf 773,50 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,87 Prozent auf 17,74 CHF) und Sensirion (+ 6,49 Prozent auf 78,80 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Adecco SA (-13,55 Prozent auf 15,82 CHF), Adval Tech (-9,55 Prozent auf 36,00 CHF), GAM (-8,97 Prozent auf 0,07 CHF), Schlatter Industries (-5,95 Prozent auf 17,40 CHF) und Swatch (I) (-4,68 Prozent auf 197,70 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 760 986 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 283,392 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at