Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Plus

Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,79 Prozent höher bei 19 160,78 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,362 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,319 Prozent auf 18 949,86 Punkte an der Kurstafel, nach 19 010,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 949,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 207,45 Zählern.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,90 Prozent aufwärts. Der SPI lag vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 18 575,43 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 11.03.2026, einen Wert von 17 958,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 004,99 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,04 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 19 309,93 Punkte. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Xlife Sciences (+ 10,81 Prozent auf 24,60 CHF), Gurit (+ 7,25 Prozent auf 35,50 CHF), DocMorris (+ 7,07 Prozent auf 7,65 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,79 Prozent auf 6,92 CHF) und Curatis (+ 6,67 Prozent auf 24,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-21,31 Prozent auf 4,80 CHF), Adval Tech (-19,38 Prozent auf 36,60 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,99 Prozent auf 0,29 CHF), StarragTornos (-5,59 Prozent auf 32,10 CHF) und lastminutecom (-5,51 Prozent auf 12,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 531 512 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 279,761 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at