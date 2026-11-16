SPI
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16.11.2026 15:58:44
Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus
Um 15:42 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0,74 Prozent auf 21 414,03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,674 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,329 Prozent fester bei 21 327,57 Punkten, nach 21 257,73 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag heute bei 21 440,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 310,12 Punkten erreichte.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der SPI bei 20 288,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20 310,57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SPI mit 17 391,52 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 17,39 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21 440,74 Punkten. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 20,93 Prozent auf 5,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,19 Prozent auf 1,20 CHF), Richemont (+ 3,57 Prozent auf 175,50 CHF), Villars SA (+ 3,45 Prozent auf 600,00 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 2,62 Prozent auf 58,70 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-19,88 Prozent auf 0,03 CHF), SHL Telemedicine (-9,70 Prozent auf 0,91 CHF), Varia US Properties (-5,91 Prozent auf 10,35 CHF), ams-OSRAM (-5,25 Prozent auf 14,45 CHF) und Orior (-4,45 Prozent auf 11,16 CHF).
SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Addex Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 104 428 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 354,679 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der SPI-Mitglieder
In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,03
|-12,66%
|ams-OSRAM AG
|15,55
|-6,33%
|ASMALLWORLD AG
|1,25
|2,46%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 349,00
|-0,37%
|Bellevue AG
|7,20
|-0,83%
|COSMO Pharmaceuticals N.V.
|62,70
|0,48%
|EvoNext Holdings AG
|2,50
|2,46%
|Highlight Event and Entertainment AG
|4,90
|-8,41%
|Orior AG
|12,10
|-3,20%
|Richemont
|188,00
|2,51%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|443,80
|-0,67%
|SHL Telemedicine
|0,92
|-9,31%
|Varia US Properties
|10,35
|-5,91%
|Villars SA
|600,00
|3,45%
Indizes in diesem Artikel
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