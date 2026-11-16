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Index-Performance 16.11.2026 15:58:44

Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus

Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0,74 Prozent auf 21 414,03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,674 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,329 Prozent fester bei 21 327,57 Punkten, nach 21 257,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 21 440,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 310,12 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der SPI bei 20 288,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20 310,57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SPI mit 17 391,52 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 17,39 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21 440,74 Punkten. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 20,93 Prozent auf 5,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,19 Prozent auf 1,20 CHF), Richemont (+ 3,57 Prozent auf 175,50 CHF), Villars SA (+ 3,45 Prozent auf 600,00 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 2,62 Prozent auf 58,70 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-19,88 Prozent auf 0,03 CHF), SHL Telemedicine (-9,70 Prozent auf 0,91 CHF), Varia US Properties (-5,91 Prozent auf 10,35 CHF), ams-OSRAM (-5,25 Prozent auf 14,45 CHF) und Orior (-4,45 Prozent auf 11,16 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Addex Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 104 428 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 354,679 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,03 -12,66% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 15,55 -6,33% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 1,25 2,46% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 349,00 -0,37% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,20 -0,83% Bellevue AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 62,70 0,48% COSMO Pharmaceuticals N.V.
EvoNext Holdings AG 2,50 2,46% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 4,90 -8,41% Highlight Event and Entertainment AG
Orior AG 12,10 -3,20% Orior AG
Richemont 188,00 2,51% Richemont
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 443,80 -0,67% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 0,92 -9,31% SHL Telemedicine
Varia US Properties 10,35 -5,91% Varia US Properties
Villars SA 600,00 3,45% Villars SA

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