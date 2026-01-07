Orior Aktie

WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

SPI-Performance im Blick 07.01.2026 15:59:03

Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Beim SPI stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Am Mittwoch klettert der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,07 Prozent auf 18 365,45 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,348 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,239 Prozent auf 18 396,34 Punkte an der Kurstafel, nach 18 352,40 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18 353,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 452,37 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 777,13 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 17 263,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, wurde der SPI auf 15 784,16 Punkte taxiert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Edisun Power Europe (+ 14,18 Prozent auf 62,80 CHF), Cicor Technologies (+ 5,22 Prozent auf 131,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,09 Prozent auf 1,15 CHF), Sandoz (+ 3,23 Prozent auf 60,78 CHF) und Gurit (+ 3,19 Prozent auf 12,94 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Perrot Duval SA (-13,46 Prozent auf 45,00 CHF), Schlatter Industries (-8,17 Prozent auf 19,10 CHF), Orior (-8,17 Prozent auf 12,36 CHF), Groupe Minoteries SA (-6,72 Prozent auf 222,00 CHF) und Cembra Money Bank (-4,59 Prozent auf 96,75 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 059 508 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,151 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Orior AG

Analysen zu Orior AG

Aktien in diesem Artikel

Cembra Money Bank AG 105,70 -3,21% Cembra Money Bank AG
Cicor Technologies Ltd. 132,00 -1,49% Cicor Technologies Ltd.
Edisun Power Europe AG 57,20 -1,38% Edisun Power Europe AG
Evolva Holding AG 0,83 1,46% Evolva Holding AG
Groupe Minoteries SA 232,00 4,50% Groupe Minoteries SA
Gurit Holding AG 13,30 2,31% Gurit Holding AG
Idorsia AG 4,02 2,19% Idorsia AG
Kudelski S.A. (I) 1,28 -1,92% Kudelski S.A. (I)
Orior AG 13,48 -6,26% Orior AG
Perrot Duval SA 45,00 0,00% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 372,00 2,71% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sandoz 60,54 -0,23% Sandoz
Schlatter Industries AG 21,00 3,96% Schlatter Industries AG
SHL Telemedicine 1,10 -2,22% SHL Telemedicine

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 407,20 0,12%

