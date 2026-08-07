Freundlicher Handel in Zürich: SPI beginnt Handel in der Gewinnzone

Am Freitag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,28 Prozent fester bei 20 502,33 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,523 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,376 Prozent auf 20 522,70 Punkte an der Kurstafel, nach 20 445,85 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 522,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20 474,22 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, lag der SPI bei 20 202,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18 636,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der SPI auf 16 570,93 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,39 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 606,98 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 7,22 Prozent auf 0,04 CHF), GAM (+ 4,76 Prozent auf 0,09 CHF), Idorsia (+ 3,66 Prozent auf 6,23 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 2,76 Prozent auf 12,64 CHF) und Roche (+ 2,17 Prozent auf 376,40 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Forbo International (-11,28 Prozent auf 826,00 CHF), Perrot Duval SA (-6,25 Prozent auf 75,00 CHF), Villars SA (-5,74 Prozent auf 575,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,55 Prozent auf 50,40 CHF) und Edisun Power Europe (-3,79 Prozent auf 66,00 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der GAM-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 484 680 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 314,608 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at