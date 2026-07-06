Freundlicher Handel in Zürich: SPI beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Der SPI behält sein positives Vorzeichen auch am Montagmorgen.

Am Montag geht es im SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,12 Prozent auf 20 351,01 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,529 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,050 Prozent stärker bei 20 336,89 Punkten in den Handel, nach 20 326,79 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 351,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20 336,89 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 18 926,39 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 123,68 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, einen Stand von 16 605,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 351,01 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell OC Oerlikon (+ 5,67 Prozent auf 4,47 CHF), GAM (+ 3,98 Prozent auf 0,07 CHF), Bellevue (+ 2,60 Prozent auf 7,10 CHF), Adecco SA (+ 2,29 Prozent auf 16,52 CHF) und Lonza (+ 2,02 Prozent auf 585,80 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-10,74 Prozent auf 5,40 CHF), ASMALLWORLD (-8,13 Prozent auf 0,57 CHF), Feintool International (-6,44 Prozent auf 9,30 CHF), Huber + Suhner (-5,02 Prozent auf 208,00 CHF) und Schlatter Industries (-3,17 Prozent auf 18,30 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OC Oerlikon-Aktie. 472 128 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 299,362 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at