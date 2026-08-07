Freundlicher Handel in Zürich: SPI im Plus

Derzeit wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,57 Prozent stärker bei 20 562,10 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,523 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,376 Prozent auf 20 522,70 Punkte an der Kurstafel, nach 20 445,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20 474,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 602,10 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20 202,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18 636,58 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Stand von 16 570,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,72 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 606,98 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 5,15 Prozent auf 0,04 CHF), Sandoz (+ 4,68 Prozent auf 72,42 CHF), SoftwareONE (+ 4,19 Prozent auf 9,46 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,80 Prozent auf 7,10 CHF) und Adecco SA (+ 3,71 Prozent auf 23,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Perrot Duval SA (-6,25 Prozent auf 75,00 CHF), Villars SA (-5,74 Prozent auf 575,00 CHF), Swisscom (-2,64 Prozent auf 626,00 CHF), Private Equity (-2,56 Prozent auf 61,00 CHF) und Komax (-2,34 Prozent auf 58,50 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die GAM-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 729 515 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 314,608 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at