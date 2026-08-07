Komax Aktie

Komax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 07.08.2026 15:58:50

Freundlicher Handel in Zürich: SPI im Plus

Freundlicher Handel in Zürich: SPI im Plus

Derzeit wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,57 Prozent stärker bei 20 562,10 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,523 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,376 Prozent auf 20 522,70 Punkte an der Kurstafel, nach 20 445,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20 474,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 602,10 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20 202,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der SPI einen Stand von 18 636,58 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Stand von 16 570,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,72 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 606,98 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 5,15 Prozent auf 0,04 CHF), Sandoz (+ 4,68 Prozent auf 72,42 CHF), SoftwareONE (+ 4,19 Prozent auf 9,46 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,80 Prozent auf 7,10 CHF) und Adecco SA (+ 3,71 Prozent auf 23,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Perrot Duval SA (-6,25 Prozent auf 75,00 CHF), Villars SA (-5,74 Prozent auf 575,00 CHF), Swisscom (-2,64 Prozent auf 626,00 CHF), Private Equity (-2,56 Prozent auf 61,00 CHF) und Komax (-2,34 Prozent auf 58,50 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die GAM-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 729 515 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 314,608 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Komax AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Komax AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,04 6,84% Addex Therapeutics Ltd.
Adecco SA 25,16 4,23% Adecco SA
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 7,60 5,26% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 20,00 -1,48% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,26 0,00% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 -1,22% GAM AG
Komax AG 62,70 -1,42% Komax AG
Logitech S.A. 91,84 2,32% Logitech S.A.
Perrot Duval SA 78,00 -2,50% Perrot Duval SA
Private Equity Holding AG 66,00 1,54% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397,20 0,71% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sandoz 77,82 6,05% Sandoz
SoftwareONE 9,79 3,05% SoftwareONE
Swisscom AG 680,00 -0,80% Swisscom AG
Villars SA 575,00 -5,74% Villars SA

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 509,58 0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen