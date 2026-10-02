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WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979

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Marktbericht 02.10.2026 12:27:13

Freundlicher Handel in Zürich: SPI im Plus

Freundlicher Handel in Zürich: SPI im Plus

Derzeit wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,44 Prozent stärker bei 19 415,31 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,435 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,187 Prozent auf 19 295,06 Punkte an der Kurstafel, nach 19 331,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 19 295,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 500,76 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 2,39 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20 183,85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20 206,84 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Stand von 17 117,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,43 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ams-OSRAM (+ 6,70 Prozent auf 22,94 CHF), BVZ (+ 3,38 Prozent auf 1 530,00 CHF), INFICON (+ 2,76 Prozent auf 201,00 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,76 Prozent auf 5,96 CHF) und ASMALLWORLD (+ 2,70 Prozent auf 0,76 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Gurit (-12,20 Prozent auf 50,40 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,66 Prozent auf 0,14 CHF), IVF HARTMANN (-2,70 Prozent auf 126,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2,44 Prozent auf 7,98 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-1,83 Prozent auf 128,60 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 475 778 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 307,442 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,02 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 25,90 13,10% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,67 -2,90% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 139,00 -0,52% Barry Callebaut AG (N)
BVZ AG 1 570,00 6,08% BVZ AG
Bystronic (ex Conzzeta) 137,80 -4,57% Bystronic (ex Conzzeta)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,36 1,92% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 17,50 -1,41% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,28 -3,39% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 51,60 -14,85% Gurit Holding AG
INFICON HOLDING AG 213,00 2,16% INFICON HOLDING AG
IVF HARTMANN AG 134,50 0,00% IVF HARTMANN AG
MindMaze Therapeutics 0,15 -4,58% MindMaze Therapeutics
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 8,64 -1,82% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 382,60 -0,42% Roche Holding AG (Inhaberaktie)

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 397,24 0,34%

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