Freundlicher Handel in Zürich: SPI in Grün

Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,75 Prozent nach oben auf 19 776,56 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,427 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,078 Prozent auf 19 643,95 Punkte an der Kurstafel, nach 19 628,72 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 19 643,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 776,56 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,65 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19 052,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, wies der SPI einen Stand von 17 471,08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, stand der SPI noch bei 16 572,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,41 Prozent nach oben. Bei 19 776,56 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell SKAN (+ 9,91 Prozent auf 53,80 CHF), PolyPeptide (+ 6,07 Prozent auf 41,95 CHF), Ascom (+ 4,03 Prozent auf 5,94 CHF), ams-OSRAM (+ 3,66 Prozent auf 19,24 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3,65 Prozent auf 0,23 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-14,52 Prozent auf 5,30 CHF), Xlife Sciences (-11,06 Prozent auf 20,90 CHF), Schlatter Industries (-5,32 Prozent auf 17,80 CHF), Schweizerische Nationalbank (-4,92 Prozent auf 3 090,00 CHF) und Klingelnberg (-4,35 Prozent auf 11,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 891 012 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 279,761 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at