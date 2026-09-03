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SPI-Marktbericht 03.09.2026 17:58:45

Freundlicher Handel in Zürich: SPI klettert letztendlich

Freundlicher Handel in Zürich: SPI klettert letztendlich

Beim SPI standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

Schlussendlich legte der SPI im SIX-Handel um 0,20 Prozent auf 20 224,00 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,466 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,050 Prozent leichter bei 20 173,69 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20 183,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20 281,54 Punkte, das Tagestief hingegen 20 136,33 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,070 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 20 208,44 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Wert von 18 739,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der SPI mit 16 890,31 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 10,86 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Gurit (+ 5,36 Prozent auf 55,00 CHF), TX Group (+ 5,16 Prozent auf 171,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,00 Prozent auf 0,63 CHF), Private Equity (+ 4,29 Prozent auf 63,20 CHF) und Perrot Duval SA (+ 4,21 Prozent auf 99,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF), Peach Property Group (-4,58 Prozent auf 5,00 CHF), IVF HARTMANN (-3,44 Prozent auf 126,50 CHF), Richemont (-3,11 Prozent auf 183,65 CHF) und lastminutecom (-3,03 Prozent auf 11,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 6 014 914 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 302,528 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASMALLWORLD AG 0,57 0,88% ASMALLWORLD AG
Curatis AG 20,90 0,00% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,42 0,00% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 57,60 4,73% Gurit Holding AG
IVF HARTMANN AG 138,00 0,00% IVF HARTMANN AG
lastminute.com N.V. 11,90 -2,46% lastminute.com N.V.
Logitech S.A. 87,36 1,35% Logitech S.A.
Peach Property Group AG 5,31 -4,67% Peach Property Group AG
Perrot Duval SA 99,00 4,21% Perrot Duval SA
Private Equity Holding AG 63,60 1,60% Private Equity Holding AG
Richemont 195,55 -2,81% Richemont
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 392,60 2,72% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,02 -4,67% SHL Telemedicine
TX Group 178,20 5,19% TX Group
UBS 47,82 0,95% UBS

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SPI 20 224,00 0,20%

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