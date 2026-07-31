Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt zu

Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,30 Prozent aufwärts auf 20 307,32 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,527 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,601 Prozent höher bei 20 367,95 Punkten, nach 20 246,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 435,61 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 301,09 Zählern.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0,330 Prozent zu. Der SPI erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 20 015,46 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wies der SPI einen Stand von 18 551,09 Punkten auf. Der SPI notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 16 525,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,32 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 491,23 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 5,36 Prozent auf 88,50 CHF), ams-OSRAM (+ 5,26 Prozent auf 16,60 CHF), INFICON (+ 5,22 Prozent auf 165,40 CHF), Medmix (+ 3,61 Prozent auf 8,90 CHF) und Autoneum (+ 3,53 Prozent auf 135,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Edisun Power Europe (-6,18 Prozent auf 63,80 CHF), Feintool International (-5,10 Prozent auf 9,30 CHF), Kardex (-4,53 Prozent auf 242,50 CHF), Xlife Sciences (-4,41 Prozent auf 16,25 CHF) und COLTENE (-4,33 Prozent auf 49,75 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 319 314 Aktien gehandelt. Mit 318,247 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at