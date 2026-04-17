Freundlicher Handel in Zürich: SPI letztendlich im Aufwind

Der SPI sprang im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,95 Prozent auf 18 874,94 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,361 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,246 Prozent auf 18 559,84 Punkte an der Kurstafel, nach 18 514,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 18 554,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 874,94 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,84 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 18 041,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 18 527,92 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Stand von 15 705,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,47 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 20,63 Prozent auf 3,80 CHF), Evolva (+ 9,00 Prozent auf 0,92 CHF), Montana Aerospace (+ 8,04) Prozent auf 26,20 CHF), Edisun Power Europe (+ 7,81 Prozent auf 69,00 CHF) und ams-OSRAM (+ 7,60 Prozent auf 12,46 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Gurit (-12,21 Prozent auf 38,10 CHF), Addex Therapeutics (-11,65 Prozent auf 0,04 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,73 Prozent auf 5,75 CHF), Banque Cantonale Vaudoise (-5,55 Prozent auf 120,90 CHF) und Berner Kantonalbank (BEKB) (-4,38 Prozent auf 393,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 6 330 436 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,733 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Die Evolva-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at