Freundlicher Handel in Zürich: SPI letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der SPI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,55 Prozent höher bei 18 684,24 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,353 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,385 Prozent fester bei 18 653,96 Punkten, nach 18 582,49 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 724,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 560,60 Einheiten.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,685 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18 452,54 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 18 763,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, stand der SPI bei 16 676,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,42 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit EvoNext (+ 18,50 Prozent auf 1,19 CHF), BELIMO (+ 9,29 Prozent auf 788,50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 8,95 Prozent auf 20,70 CHF), ams-OSRAM (+ 7,93 Prozent auf 18,78 CHF) und SHL Telemedicine (+ 7,78 Prozent auf 0,97 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Adecco SA (-16,67 Prozent auf 15,25 CHF), GAM (-8,97 Prozent auf 0,07 CHF), Schlatter Industries (-5,95 Prozent auf 17,40 CHF), BVZ (-4,64 Prozent auf 1 440,00 CHF) und Molecular Partners (-4,14 Prozent auf 3,01 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 820 074 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 283,392 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at