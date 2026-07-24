Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Nachmittag fester

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,79 Prozent stärker bei 20 089,05 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,474 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,247 Prozent fester bei 19 981,31 Punkten, nach 19 932,10 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 105,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 980,83 Einheiten.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,220 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der SPI einen Wert von 19 912,32 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 18 597,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, stand der SPI bei 16 825,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,12 Prozent. Bei 20 370,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Schweiter Technologies (+ 5,11 Prozent auf 319,00 CHF), Leonteq (+ 5,10 Prozent auf 16,50 CHF), Kudelski (+ 4,64 Prozent auf 1,24 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,81 Prozent auf 0,16 CHF) und ALSO (+ 3,37 Prozent auf 190,40 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Gurit (-11,24 Prozent auf 30,80 CHF), Calida (-10,96 Prozent auf 15,60 CHF), SFS (-6,72 Prozent auf 130,40 CHF), Orell Fuessli (-6,00 Prozent auf 141,00 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (-5,81 Prozent auf 64,90 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 065 827 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 289,160 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at