Freundlicher Handel in Zürich: SPI schließt im Plus

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsende.

Der SPI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,49 Prozent höher bei 14 982,45 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,886 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,775 Prozent auf 14 793,51 Punkte an der Kurstafel, nach 14 909,13 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 982,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 780,00 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,849 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 19.03.2024, stand der SPI bei 15 199,60 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 19.01.2024, den Wert von 14 520,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.04.2023, lag der SPI bei 14 915,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 2,83 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Spexis (+ 6,59 Prozent auf 0,06 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,21 Prozent auf 4,85 CHF), BVZ (+ 4,85 Prozent auf 1 080,00 CHF), Novavest Real Estate (+ 4,50 Prozent auf 34,80 CHF) und DOTTIKON ES (+ 4,06 Prozent auf 230,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Evolva (-5,80 Prozent auf 0,94 CHF), Addex Therapeutics (-5,64 Prozent auf 0,15 CHF), DocMorris (-5,10 Prozent auf 81,80 CHF), Villars SA (-4,80 Prozent auf 595,00 CHF) und Kudelski (-4,61 Prozent auf 1,45 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 499 896 039 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 252,494 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

