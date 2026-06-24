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SIX-Handel im Blick 24.06.2026 17:58:55

Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich im Plus

Am Mittwochabend wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,44 Prozent stärker bei 19 912,32 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,427 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,078 Prozent fester bei 19 643,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19 628,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 643,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 916,21 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19 052,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, betrug der SPI-Kurs 17 471,08 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der SPI auf 16 572,46 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,15 Prozent aufwärts. Bei 19 916,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 10,75 Prozent auf 50,50 CHF), SKAN (+ 10,52 Prozent auf 54,10 CHF), PolyPeptide (+ 7,46 Prozent auf 42,50 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,48 Prozent auf 0,23 CHF) und Villars SA (+ 5,26 Prozent auf 600,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-13,71 Prozent auf 5,35 CHF), Xlife Sciences (-11,06 Prozent auf 20,90 CHF), Addex Therapeutics (-7,89 Prozent auf 0,04 CHF), Klingelnberg (-6,52 Prozent auf 10,75 CHF) und Schlatter Industries (-5,32 Prozent auf 17,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 4 405 788 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 279,761 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,04 7,23% Addex Therapeutics Ltd.
Curatis AG 24,00 8,60% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,42 19,80% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,20 1,64% Highlight Event and Entertainment AG
Klingelnberg AG 11,60 0,87% Klingelnberg AG
MindMaze Therapeutics 0,24 -4,07% MindMaze Therapeutics
Perrot Duval SA 50,50 0,00% Perrot Duval SA
PolyPeptide 48,20 4,78% PolyPeptide
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 373,20 1,63% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 18,90 6,18% Schlatter Industries AG
SKAN 54,60 0,92% SKAN
UBS 43,96 1,17% UBS
Villars SA 570,00 -5,00% Villars SA
Xlife Sciences AG 20,20 -3,35% Xlife Sciences AG

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