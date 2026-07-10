Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich in der Gewinnzone

Letztendlich schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 20 023,15 Punkten ab. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,475 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,183 Prozent auf 20 034,86 Punkte an der Kurstafel, nach 19 998,19 Punkten am Vortag.

Bei 20 004,40 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20 089,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,54 Prozent abwärts. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 10.06.2026, bei 19 010,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 489,67 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 10.07.2025, einen Wert von 16 851,98 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,76 Prozent zu. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 16,13 Prozent auf 1,08 CHF), Adval Tech (+ 12,87 Prozent auf 45,60 CHF), Perrot Duval SA (+ 11,84 Prozent auf 51,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 10,00 Prozent auf 6,05 CHF) und Addex Therapeutics (+ 7,50 Prozent auf 0,04 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-10,76 Prozent auf 5,14 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,44 Prozent auf 0,17 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-3,30 Prozent auf 15,22 CHF), Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (-3,21 Prozent auf 48,20 CHF) und Barry Callebaut (-3,08 Prozent auf 1 100,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 764 515 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 295,031 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at