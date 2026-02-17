Freundlicher Handel in Zürich: SPI stärker

Der SPI springt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,51 Prozent auf 18 916,72 Punkte an. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,488 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,097 Prozent stärker bei 18 839,77 Punkten, nach 18 821,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 839,77 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 949,81 Zähler.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der SPI 18 527,92 Punkte auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 17.11.2025, einen Stand von 17 318,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, lag der SPI bei 17 074,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 949,81 Punkten. Bei 17 950,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell DKSH (+ 6,81 Prozent auf 64,30 CHF), lastminutecom (+ 5,88 Prozent auf 15,30 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 5,05 Prozent auf 52,40 CHF), COLTENE (+ 4,98 Prozent auf 56,90 CHF) und GAM (+ 4,42 Prozent auf 0,13 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ALSO (-25,28 Prozent auf 144,80 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-16,67 Prozent auf 0,10 CHF), Evolva (-9,07 Prozent auf 0,88 CHF), Gurit (-7,87 Prozent auf 27,50 CHF) und Arbonia (-5,62 Prozent auf 5,21 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 202 185 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 325,166 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 79,95 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kudelski-Aktie an.

Redaktion finanzen.at